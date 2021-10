Milan, Ibrahimovic ancora a parte. Convocazione con l'Hellas sempre più lontana

Niente Hellas Verona per Zlatan Ibrahimovic: lo conferma MilanNews.it. Lo svedese, si legge, ha lavorato anche oggi a parte a Milanello e non con l'intero gruppo squadra; lo svedese prosegue, dunque, nel suo percorso di recupero nonostante sia evidentemente molto complicato una sua presenza - almeno in panchina - sabato contro l'Hellas.