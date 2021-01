Milan, Ibrahimovic: "Finché sto bene, vado avanti. Ho sei mesi di contratto, ne parleremo"

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic nelle parole dello svedese, che analizza così le sue possibilità di permanenza in rossonero: "Finché sto bene vado avanti. A giugno scade il mio contratto e ne parliamo. Non volevo intrappolarmi in situazioni senza uscita e neppure intrappolarci il mio club. Per questo all’arrivo ho firmato per sei mesi e poi ho rinnovato. Altri hanno ragionato diversamente, io sono per la libertà di scelta. Se porterò la mia famiglia a Milano? Vediamo. Non escludo nulla", ha detto il fuoriclasse svedese ai microfoni del Corriere dello Sport.