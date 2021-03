Milan, Ibrahimovic ha già saltato 10 giornate: dopo il nuovo stop il rinnovo è in dubbio

L'ennesimo infortunio di Zlatan Ibrahimovic rimette in ballo il discorso legato al rinnovo di contratto attualmente in scadenza a giugno. Lo svedese ha già perso 10 giornate di campionato, 2 a causa Covid e 8 per infortuni muscolari. I rossoneri intanto dovranno pensare a trovare un sostituto in vista del prossimo anno, considerando che gli impegni, in caso di Champions o comunque di Europa, saranno tanti. Ibra ha forzato per stare al passo con il suo Milan e questo lo ha portato a diversi stop e il prossimo ottobre compirà 40 anni. A riportarlo è La Stampa.