Milan, Ibrahimovic lavora anche nei giorni di riposo. L'obiettivo è rientrare col Verona

Zlatan Ibrahimovic lavora duro per tornare a disposizione di Pioli il prima possibile: nonostante i tre giorni di riposo (da martedì a giovedì) concessi alla squadra, lo svedese sta andando a Milanello per recuperare dall'infortunio al tendine d’Achille. L'obiettivo dello svedese è quello di farsi trovare pronto per la prima gara dopo la sosta, Milan-Hellas Verona in programma il 16 ottobre. La volontà dello staff di Pioli, informa Sky, è quella comunque di dosare il suo rientro, in modo graduale, per scongiurare eventuali nuove problematiche.