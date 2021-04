Milan, Ibrahimovic su Pioli: "Ha la mentalità giusta. Mi sfida chiamandomi la mattina presto"

vedi letture

Fresco di rinnovo fino al 2022, Zlatan Ibrahimovic affida a Milan TV i primi pensieri soffermandosi anche sul rapporto con Pioli: “Quello che abbiamo passato l’anno scorso non è stato facile. Ogni partita Pioli mi diceva ‘Ibra, fai il bravo’ e io facevo il cattivo, alla partita successiva ‘Ibra, fai il cattivo’ e lui faceva il bravo, però comandava lui quando voleva… Facevamo questi giochi. All’inizio non conosci le persone, ma sin dal primo giorno è stato molto facile con lui. Pioli ha la mentalità giusta, ogni giorno ha quest’energia che trasmette a tutti, vuole il massimo dalla squadra. Mi chiama al mattino e mi chiede: ‘Dove sei, io sto già lavorando’. Mi sfida così”.

Hai parlato con Pioli dopo quella sostituzione in Milan-Bologna della scorsa estate? “Quella volta parlai io prima e poi lui, il giorno dopo al contrario. Ma è normale: quando ti senti bene e stai bene vuoi giocare il più possibile, ma Pioli mi vuole proteggere e salvarmi per la prossima partita. Non so se è un mio problema, ma la mia mentalità di essere lì fino alla fine, di dare il massimo perché se do il massimo so che i miei colleghi faranno uguale: con l’adrenalina che hai non sei mai soddisfatto fino alla fine”.