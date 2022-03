Milan, Ibrahimovic: "Vincere la Champions sarebbe fantastico, ma non è un'ossessione"

L'attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic, nella sua intervista rilasciata al sito della UEFA, ha parlato anche della Champions League: "È un torneo fantastico. Ho segnato alcuni gol che mi sono piaciuti molto e ho avuto l'opportunità di affrontare le migliori squadre e i migliori giocatori d'Europa. Come mi sento a non averla mai vinta? In due modi: vincerla sarebbe fantastico, non vincerla non mi cambierebbe come giocatore. Vincerla non significherebbe essere un giocatore migliore, perché sono già il migliore, ed è stato dimostrato che il migliore (Ronaldo Nazario, ndr) non vince tutto”.