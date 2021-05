Milan, il Barça studia il dossier Donnarumma alla ricerca di un'operazione capolavoro

Il Barcellona studia un'operazione capolavoro sfruttando i buoni rapporti tra Laporta e Mino Raiola. Un'operazione che coinvolge il futuro di Gigio Donnarumma che a fine giugno non sarà più un tesserato del Milan. L'idea dei blaugrana sarebbe quella di cedere Ter Stegen per una cifra non inferiore ai 60 milioni di euro (dopo averlo pagato 12 nel 2014) e poi puntare sul giovane titolare della Nazionale italiana senza costi relativi al cartellino. Lo stipendio non spaventa il Barça, che nel mentre sta preparando un taglio del monte ingaggi molto importante con la cessione di pezzi pregiati della rosa come Coutinho, Umtiti e Griezmann. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.