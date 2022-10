Milan, il Chelsea pronto all'offerta per Leao a gennaio: i rossoneri vogliono blindarlo a breve

Il Chelsea ha messo da tempo gli occhi su Rafael Leao ma come riportato da Tuttosport non è mai arrivata, in via Aldo Rossi, un'offerta ufficiale per il portoghese. L'interesse dei Blues durante l'estate è stato comunque confermato anche da Paolo Maldini nelle scorse settimane e non è escluso che gli inglesi tornino alla carica a gennaio, soprattutto se i rossoneri non avranno ancora trovato un accordo con Leao per il rinnovo. Il Diavolo lo vuole blindare a tutti i costi e sta lavorando da tempo per fargli firmare il prolungamento.