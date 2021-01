Milan, il Liverpool osserva Loic Bané: Reds interessati al piano B rossonero

Non c'è solo il Milan su Loic Badé, difensore del Lens che potrebbe essere il piano B dei rossoneri in caso di fallimento della trattativa per Simakan. Anche il Liverpool, alla ricerca di un centrale da aggiungere alla rosa di Klopp, starebbe prendendo in considerazione il giocatore classe 2000. A riportarlo è Le10Sports.