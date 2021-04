Milan, il riscatto di Tomori è il primo obiettivo in vista della prossima stagione

vedi letture

Ormai tutti sono convinti in casa Milan. Fikayo Tomori dovrà essere riscattato dal Chelsea per 28 milioni di euro e la qualificazione alla prossima Champions League sarà decisiva per affrettare i tempi. Concludere il campionato nei primi quattro posti sarà fondamentale per i rossoneri che investirebbero subito parte del ricavato della partecipazione alla coppa più importante d'Europa versandoli nelle casse dei Blues, per ottenere a titolo definitivo il centrale che ha impressionato tutti da gennaio a oggi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.