Milan, in Italia tutti pazzi per Camarda: dal Sassuolo al Monza, ci pensano quattro club

Il futuro di Francesco Camarda sarà uno dei temi del mercato estivo. L'attaccante di proprietà del Milan, dopo l’esperienza in prestito al Lecce, sarebbe finito nel mirino del Sassuolo, deciso a puntare su di lui per rinforzare il reparto offensivo della prossima stagione. Il Lecce, come previsto dagli accordi con i rossoneri, dovrebbe esercitare il diritto di riscatto. Il Milan, però, sarebbe pronto a utilizzare il controriscatto già inserito nell’operazione, con l’obiettivo di mantenere il controllo sul classe 2008, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano.

Ed è proprio in questo scenario che potrebbe inserirsi il Sassuolo. Il club neroverde vede in Camarda il profilo ideale: giovane, strutturato fisicamente, con qualità tecniche importanti e ampi margini di crescita. In Emilia, inoltre, il centravanti troverebbe una società storicamente molto attenta alla valorizzazione dei giovani talenti.

La concorrenza, però, non manca. Anche Cagliari, Parma e Monza starebbero seguendo con attenzione l’evoluzione della situazione, convinti che il centravanti possa rappresentare un investimento importante sia per il presente che per il futuro. Il Sassuolo proverà a giocarsi le proprie carte puntando soprattutto su un progetto tecnico ambizioso e sulla possibilità di garantire a Camarda spazio e continuità.