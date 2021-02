Milan-Inter 0-3, in Argentina si godono il 'Toro': "Lautaro de fiesta: el Inter goleò al Milan"

"Lautaro de fiesta: el Inter goleò al Milan" titola Olé nelle sue pagine online dedicate al calcio internazionale. Non può mancare il resoconto del derby di Milano, che ha visto come protagonista un argentino, autore di una doppietta. Il titolo è già di per sé eloquente e non ha bisogno di traduzioni. "Doppietta e grande allegria per l'ex Racing, arrivato a 15 reti in stagione, 13 delle quali in campionato" e ancora: "È nel suo momento migliore in stagione e fra un mese vi saranno le qualificazioni ai Mondiali, con due partite contro Uruguay e Brasile col 'Toro' già carico".