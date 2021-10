Milan, Kamara se parte Kessié: non è escluso l'affondo nel mercato di gennaio

Tiene banco in casa Milan la situazione legata al rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista andrà in scadenza e non ha ancora rinnovato il proprio rapporto col club rossonero. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, l'alternativa sarebbe rappresentata da Boubacar Kamara, in scadenza con l'Olympique Marsiglia. L'idea sarebbe quella di acquistarlo a zero ma non sarebbe da escludere anche un tentativo per questo gennaio.