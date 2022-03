Milan, Kessie pronto a parlare ancora col Barcellona: distanza di 1,5 mln. Occhio alla Premier

vedi letture

Franck Kessie saluterà il Milan a fine stagione, dopo aver rifiutato il rinnovo con i rossoneri che erano arrivato a offrirgli 5 milioni di euro a stagione a salire, fino a raggiungere 6,5 al quarto e quinto anno di contratto e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro tra il suo agente e il Barcellona, attualmente il club più vicino all'ivoriano.

L'offerta e la distanza.

In Spagna sono quasi certi che Kessie andrà a rinforzare la mediana di Xavi, ma non c’è ancora l’accordo definitivo sulle cifre. Il Barcellona si è spinto fino a 6,5 milioni più bonus per cinque anni, ma la richiesta del manager di Kessie si aggira attorno agli otto milioni, più una grossa commissione alla firma. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per provare a chiudere prima dell’estate, perché gli spagnoli non vorrebbero partecipare ad aste. Restano in piedi poi le opzioni Tottenham e Newcastle in Premier League, oltre al solito Paris Saint Germain in Francia.