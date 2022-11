Milan, Kjaer: "Theo pazzesco, curioso di vedere dove sarà tra 5 anni. Giroud? Rinnoverà"

"Theo è pazzesco, un grande giocatore. Io sinceramente mi guardo intorno e non vedo tanti come lui al mondo, nel suo ruolo. Theo ha corsa, fisico, piede, in campo sa fare tante cose. È uno come pochi". Così Simon Kjaer parla dei compagni rossoneri impegnati al Mondiale, in particolare di Hernandez, grandissimo protagonista con la maglia della Francia, in una intervista concessa a gazzetta.it.

I milanisti temono che un giorno arrivi qualcuno con un maxi assegno per Theo e… addio Italia.

"Io non so davvero dove sarà Theo tra cinque anni ma sono curioso di saperlo. Voglio vedere con chi giocherà. Ovviamente, spero sia ancora con noi".

E Giroud? Non è che, tra Milanello e Mondiale, avete parlato del suo rinnovo…?

"Non ne abbiamo parlato ma dai, io penso proprio che Olivier resti con noi anche nella prossima stagione".