Milan, l'obiettivo è recuperare Ibrahimovic per il ritorno con il Manchester United

Zlatan Ibrahimovic non sarà in campo contro l’Udinese e il Verona, e salterà anche la sfida di Europa League con il Manchester United all’Old Trafford. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Milan spera di recuperare lo svedese almeno per la gara di ritorno a San Siro contro i Red Devils.