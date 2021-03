Milan, l'obiettivo è tornare in Champions. Pioli: "Continuo a ripetere che ci sono 7 squadre forti"

Abbiamo sempre puntato su prestazioni e risultati, è il nostro percorso che ci interessa, non quello degli altri. Dobbiamo essere ancora positivi e generosi, convinti delle nostre qualità. Se facciamo l'ultimo spezzone di campionato guardano gli altri non sarebbe giusto, sarebbe limitativo. Abbiamo tante qualità da mettere in campo e voglia di vincere, le partite dobbiamo affrontarle". Parole e pensieri di Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, gara valida per la 26esima giornata di Serie A.

Scommetteresti tutto sulla qualificazione alla prossima Champions?

"Ma davvero parliamo di scommesse? Noi scommettiamo su noi stessi, sicuramente, e fino alla fine daremo il massimo. Io da inizio anno ripeto che in questo campionato ci sono sette squadre molto forti ma e il nostro obiettivo è andare in Champions. Se non ci riusciremo saremo delusi, questo sicuramente, per quello che abbiamo fatto e dimostrato. Ma quello che conta ora è guardare avanti con fiducia e positività".

