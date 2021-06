Milan, la Champions per convincere Zaccagni: rossoneri avanti a Lazio e Napoli

Per la trequarti del Milan, è tornato d'attualità nelle ultime ore il nome di Mattia Zaccagni, 26enne giocatore del Verona che ha tutte le carte in regola per muoversi nel trio di trequartisti alle spalle di Ibrahimovic. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport che spiega che il giocatore piace anche a Lazio e Napoli, ma nessuna può offrire quello che offre il Milan, vale a dire la possibilità di giocare in Champions League.