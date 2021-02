Milan, la distanza dalla famiglia e lo scudetto: le variabili per il rinnovo di Ibrahimovic

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic non si deciderà prima della prossima primavera, dunque prima di marzo-aprile. Alla fine sarà solo e soltanto Zlatan a decidere se prolungare la propria esperienza in rossonero, visto che, al netto delle condizioni atletiche ovviamente, Paolo Maldini ha già fatto capire che sarebbe felicissimo di proseguire l'esperienza insieme. Un altro anno lontano dalla famiglia potrebbe pensare al gigante svedese, che dunque parlerà con la moglie magari per convincerla a tornare nell'amata Milano per 12 mesi. Attualmente tutto farebbe pensare a un binomio destinato a proseguire, a meno che l'eventuale vittoria dello scudetto non spinga il campione a fare un altro tipo di ragionamento sugli obiettivi raggiunti e quindi su una missione portata a compimento e perfetta per concludere la carriera. A riportarlo è Tuttosport.