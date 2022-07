Milan, la volata di De Ketelaere: domani visite mediche e firma, poi Vicenza e Udinese

Ormai si aspetta solamente che Charles De Ketelaere arrivi a Milano e svolga tutte le formalità del caso prima che il Milan possa ufficializzare il suo acquisto. Dopo una trattativa durata quasi un mese Maldini e Massara sono riusciti a chiudere per l'obiettivo numero uno del mercato rossonero e, come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, i prossima giorni saranno quasi una volata con vista su Milan-Udinese per l'ex fantasista del Club Brugge

Oggi il calciatore dovrebbe infatti atterrare a Milano, dove domattina sosterrà le visite mediche di rito prima di recarsi a Casa Milan per la firma sul contratto. Verosimilmente, dunque, De Ketelaere sarà a disposizione di mister Pioli già a partire da martedì e potrà esordire in amichevole il 6 agosto col Vicenza.