Milan, Lang si è promesso ai rossoneri: l'affare si può chiudere tra 20 e 22 milioni di euro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno del Genk Noa Lang si è già promesso al Milan, un affare che si potrebbe chiudere per una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro. Se poi l'affare si potrà allargare a De Ketelaere si vedrà in un secondo momento, anche perché i belgi, per il talento classe 2001 chiede 40 milioni e abbassare il prezzo non sarà facile considerando che difficilmente la trattativa potrebbe essere allargata a qualche contropartita.