Milan, Leao: "Col 3-4-3 sono più libero, mi piace. Ora tutte finali"

L'attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato a Sky Sport dopo il successo per 4-0 contro l'Udinese al BluEnergy Stadium. Il numero 10 rossonero ha aperto le marcature nel primo tempo con un bel gol dal limite, quindi sono arrivare anche le esultanze di Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders. Queste le parole del portoghese:

Un successo dedicato anche a Maignan, attualmente in ospedale per i controlli...

"A Udine era successo quello che era successo, in un ambiente sempre strano. Siamo entrati concentrati, preparando bene la partita e con una buona settimana di lavoro. Queste partite sono tutte finali per noi, tutti abbiamo fatto un grande lavoro".

Con la difesa a tre è sembrato più libero di svariare e con meno compiti difensivi...

"Secondo me sì, anche difensivamente siamo stati compatti, con un uomo in più e io davanti sono più libero di andare a sinistra e a destra. Mi sono trovato bene con Pulisic e Jovic, anche con Abraham quando è entrato. Oggi abbiamo creato bene davanti".

Come valuta la sua stagione? A livello di gol è a 7, tutti arrivati in trasferta.

"E' tanto che non faccio gol a San Siro… Qua a Udine è sempre difficile, io sono molto contento per la squadra. Questa vittoria comunque è anche per Maignan".