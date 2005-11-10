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Milan, Leao elegge Pioli: "È lui il miglior allenatore che abbia mai avuto"

Milan, Leao elegge Pioli: "È lui il miglior allenatore che abbia mai avuto"TUTTOmercatoWEB
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Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 13:37Serie A

Rafa Leao continua a mandare inequivocabili messaggi d'addio nei confronti del Milan: il portoghese vuole cambiare aria e lo ha ribadito tre volte in meno di due settimane, dal ritiro con la prima nazionale e prima dell'inizio del Mondiale. Nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente RTP l'attaccante ha guardato indietro nell'esperienza in rossonero e nel ripetere la propria idea di voler provare nuove esperienze ha anche analizzato il percorso a Milano.

Fra le sue parole, ripensando ai momenti belli vissuti a San Siro ha dichiarato: "Questi momenti sono stati molto importanti per me, per la mia famiglia e per dimostrare ancora una volta che un calciatore portoghese può fare la differenza”.

Parlando degli allenatori avuti in carriera Leao elegge Jorge Jesus, che però mette dopo Stefano Pioli - con cui ha vinto uno scudetto da protagonista - nella scala delle preferenze: “Chi avrei voluto più a lungo come tecnico? Jorge Jesus. È stato un allenatore che ha scommesso su di me. Penso che sia stato il miglior allenatore che abbia mai avuto. Dopo Pioli“.

Sul rapporto con la musica infine ha dichiarato: "La musica è un modo per esprimermi anche verso le persone che hanno altre ambizioni, che intendono raggiungere altri livelli, conquistare grandi cose, senza mai rinunciare ai propri sogni".

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