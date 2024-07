Milan, Leao su Pulisic: "Ha grandissima qualità. Ruolo? Lo preferisco se gioca da 10"

L'attaccante del Milan Rafael Leao, in un'intervista a ESPN, ha parlato del compagno Christian Pulisic: "Conoscevo bene le qualità di Pulisic. Nel Chelsea non stava giocato tantissimo. Non sono rimasto per niente sorpreso, ha grandissima qualità. Quando è arrivato al Milan gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto: fratello, uccidiamoli. Ci serviva tantissimo qualcuno come lui per portare qualcosa di diverso sul campo“.

Prosegue: "La Serie A è un campionato molto complicato, i difensori sono forti e noi avevamo bisogno di qualcuno di diverso, qualcuno con qualità e velocità e penso che Pulisic si sia inserito benissimo nella nostra squadra. Sono felicissimo di averlo come compagno di squadra, è un giocatore che può cambiare la partita in un secondo. Sono contento di lui e mi aspetto che si ripeta, anzi magari che migliori ulteriormente nella stagione che sta per cominciare“.

In chiusura: "Non faccio l'allenatore, ma preferisco Christian quando gioca da numero 10. Dal centro ha la possibilità di occupare lo spazio sia a sinistra che a destra. Penso che possa essere molto pericoloso in quella posizione, ma in generale fa benissimo sia da trequartista che a destra. Da 10 mi farebbe qualche assist, potremmo giocare veloce, con gli uno-due oppure a un tocco in mezzo al campo… può fare tutto“.