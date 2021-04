Milan, linea verde per l'attacco del futuro: i piani di Maldini da Vlahovic e Edouard

Il Milan è già al lavoro per pianificare l'acquisto di una punta in vista della prossima stagione. Il primo nome in lista resta quello di Dusan Vlahovic, che sarebbe attratto dalla possibilità di giocare con Ibrahimovic, suo vero e proprio idolo di infanzia, ma per il quale servono non meno di 40 milioni di euro visto anche il grande interesse di altri club tra cui Roma e Borussia Dortmund. Poi c'è Scamacca, che a gennaio era stato vicino alla Juventus ma che a fine stagione rientrerà al Sassuolo dopo il prestito al Genoa. Il suo costo è di 25 milioni di euro. Infine la terza opzione porta in Scozia, al Celtic, dove gioca Odsonne Edouard, cresciuto nel PSG quando Zlatan era ancora in rosa e raggiungibile anche grazie alla carta Laxalt, giocatore prestato dai rossoneri agli scozzesi e il cui cartellino potrebbe abbassare i costi dell'operazione per il centravanti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.