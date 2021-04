Milan, Maldini e Massara incontrano il padre del centrocampista Kokcu

Nel corso del pomeriggio, il padre del centrocampista del Feyenoord Orkun Kokcu ha fatto visita a Casa Milan per incontrare Maldini e Massara. Un incontro preliminare per capire l'eventuale disponibilità del calciatore classe 2000 a trasferirsi in rossonero. Il club olandese non sta vivendo un buon momento da un punto di vista finanziario e starebbe pensando all'eventuale cessione anche di alcuni dei propri "big". A riportarlo è Sky.