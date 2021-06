Milan, Maldini pesca ancora in Francia: obiettivo Kamara per il centrocampo di Pioli

vedi letture

A caccia di rinforzi difensivi per la rosa di Stefano Pioli, il Milan sta monitorando con grande interesse Boubacar Kamara, classe 1999 dell'Olympique Marsiglia, che può essere utilizzato sia come centrocampista che difensore centrale proprio per le sue attitudini difensive. Kamara piace da diversi mesi alla dirigenza, rivela il Corriere dello Sport, che lo ha seguito con interesse grazie agli scout in Francia. Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno lavorare però sulla valutazione del Marsiglia, che chiede 25 milioni di euro per il giocatore.