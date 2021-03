Milan-Man United, la moviola: contatto Ibra-Wan Bissaka al 94', dubbi sul mancato rigore

Il Milan ha tanti rimpianti dopo il ko di ieri sera col Manchester United e l'eliminazione dall'Europa League. In particolare, secondo la moviola della Gazzetta dello Sport, l'episodio avvenuto al 94' avrebbe potuto raccontare un finale diverso: sulla punizione di Calhanoglu, Ibrahimovic va giù sulla spinta di Wan Bissaka. La valutazione dell'intensità del contatto data dall'arbitro Brych, posizionato correttamente appena fuori dall'area di rigore, lascia più di qualche dubbio: Wan Bissaka è in ritardo, trattiene lo svedese e per di più le gambe si incrociano. Il rigore ci poteva stare, anche se non può esser considerato chiaro ed evidente errore (quindi il VAR non può intervenire).