Milan-Manchester United, inglesi invincibili in trasferta. Tranne che all'estero

Manchester United come il Milan nel rendimento in trasferta. Un dato che non è molto rassicurante per i rossoneri e che vede i Red Devils protagonisti di una striscia di 12 partite ufficiali da imbattuti (6 vittorie, 6 pareggi). L'ultimo ko, però, risalente all'8 dicembre, è costato l'eliminazione dalla Champions League: sconfitta 3-2 a Lipsia e retrocessione in Europa League. Il dato curioso del cammino della squadra di Solskjaer è quello di una squadra che nelle competizioni domestiche non ha mai perso una partita lontana da Old Trafford ma che in Europa fin qui ha subito brutte batoste: oltre a quella citata contro il Lipsia va sottolineato il clamoroso ko contro il Basaksehir a novembre.