Milan, nel caos arrivano due rinnovi di contratto. Firma fino al 2030 per Bartesaghi e Torriani

vedi letture

Il Milan è alle prese con un momento complicatissimo tra vicende della prima squadra ma anche della selezione Futuro, che nelle scorse ore ha dovuto patire la retrocessione in Serie D a seguito della sconfitta contro la SPAL nel playout per mantenere la C.

Nel caos e nella contestazione che sta montando, il Milan prova comunque a darsi una linea guida e a procedere nel criterio della continuità tecnica. E quella passerà anche dai giocatori più giovani, proprio come i due che stanno per rinnovare il proprio contratto con il Diavolo. Sono il portiere Lorenzo Torriani (20 anni) e il difensore Davide Bartesaghi (19 anni), entrambi classe 2005 cresciuti nel vivaio rossonero.

Riferisce la notizia Relevo, che spiega come entrambi apporranno la propria firma su un nuovo contratto con il Milan fino al 30 giugno del 2030. E specifica come Bartesaghi vedrà il proprio ingaggio annuale salire a circa 600mila euro netti a stagione. Nonostante il Milan Futuro, la squadra in cui hanno militato per la maggior parte in questa annata, sia retrocesso in Serie D i due giovani non hanno avuto dubbi nel firmare il rinnovo.

L'unica vera soddisfazione di questa stagione per il Milan, arriva dalla Primavera. Dopo la finale di Youth League della passata stagione e quella di Coppa Italia di quest'anno, i giovani rossoneri ha battuto ieri per 3-1 il Genoa e, grazie alla sconfitta dell'Hellas Verona sul campo del Monza, hanno chiuso il campionato al sesto posto, conquistando così il pass per la fase finale.