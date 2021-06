Milan, nel mirino Boubacar Kamara: offerta da 12 milioni, il Marsiglia ne chiede 20

Possibile nuovo arrivo dalla Francia per il Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club rossonero sta seguendo con grande attenzione la situazione di Boubacar Kamara. L'intenzione dei rossoneri è quella di strapparlo al Marsiglia per una cifra alla portata, visto che il ragazzo va in scadenza nel 2022: al momento la dirigenza rossonera non si sposta dai 12 milioni contro i 20 che chiedono i francesi.