Milan, nessun nuovo incontro con Raiola per Donnarumma: top club e Champions decisivi

Non sono previsti a breve nuovi incontri in presenza tra i dirigenti del Milan e Mino Raiola per parlare del futuro di Gigio Donnarumma anche se i contatti telefonici sono frequenti. Per i rossoneri, l'offerta da 8 milioni a stagione è la più alta possibile ma l'agente non ha ancora accettato perché sta riflettendo su altre possibilità anche se nei top club il ruolo pare già essere coperto. Il portiere sogna però di esordire in Champions con la maglia rossonera dopo una carriera intera nel club lombardo e una separazione sarebbe dolorosa. La società si è mossa per seguire Maignan del Lille insieme a Musso e Gollini, ma la priorità è sempre quella di trattenere Donnarumma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.