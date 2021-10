Milan, niente di grave per Calabria: vuole essere in campo contro l'Hellas Verona

Nulla di grave per Davide Calabria, che nella giornata di ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale a scopo precauzionale. Per il terzino solo un affaticamento: secondo Sky, per il numero 2 rossonero c'è la volontà di scendere in campo già questo sabato contro l'Hellas Verona.