Milan, non solo Maignan. Alla ripresa Pioli ritroverà sia Calabria che Saelemaekers

Alla ripresa del campionato il 4 gennaio contro la Salernitana, il Milan di Stefano Pioli potrà contare sul rientro in gruppo di tre importanti giocatori che sono mancati in questa prima fase di stagione: oltre a Mike Maignan, infatti, i rossoneri ritroveranno anche i due interpreti di fascia destra, ovvero Davide Calabria e Alexis Saelemaekers. Il capitano sta ultimando la fase di riatletizzazione, così come il belga ed entrambi saranno a disposizione per la ripresa del 2 dicembre. Tempi un po' più lunghi, invece, per Alessandro Florenzi. Questo quanto scrive la Gazzetta dello Sport.