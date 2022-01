Milan, nuovo incontro con l'agente di Pellegri: i rossoneri potrebbero anticipare il riscatto

Nella giornata di ieri è andato in scena un nuovo incontro a Milano tra Giuseppe Riso, agente tra gli altri di Pietro Pellegri, e i dirigenti del Milan. L'idea del club rossonero è quello di cederlo mantenendo però il controllo del suo cartellino ed è per questo che si sta valutando la possibilità di anticipare il riscatto dal Monaco ma a cifre inferiori rispetto ai 6 milioni previsti dall'accordo iniziale. In quel caso il Milan potrebbe prestarlo senza fare i conti con il club del Principato, con Genoa e Torino molto interessate al giocatore. A riportarlo è il Corriere dello Sport.