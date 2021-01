Milan, occhi in casa Torino: piacciono sia Meite che Nkoulou

Il Milan guarda in casa Torino per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttosport il club inglese sta pensando sia a Nicolas Nkoulou per rinforzare la difesa che a Soualiho Meite per il centrocampo, con i granata che potrebbero chiedere come parziale contropartita Rade Krunic, anche se come anticipato nei giorni scorsi il club rossonero non sembra orientato a cedere il centrocampista ex Empoli nel corso delle prossime settimane.