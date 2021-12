Milan, occhio al “turnover” di Klopp: con Salah dall'inizio ci sarà l’eroe di Madrid

“Farò delle turnazioni”. Jurgen Klopp, nella giornata di ieri, è stato molto chiaro. Se da un lato le scelte di Pioli per il Milan di questa sera sono dettate in ampia parte dagli infortuni, il tecnico tedesco del Liverpool parte dalla sicurezza del primo posto già in tasca e dal prossimo tour de force che attende la sua squadra in campionato. Così, nelle fila delle inglesi c’è da attendersi abbondanza di turnover, mentre per la cronaca in casa Milan si va verso la conferma delle anticipazioni della vigilia.

Ma è vero turnover? Le rotazioni, è inevitabile, abbassano la qualità media della squadra di Anfield. Non ci saranno alcune certezze, soprattutto tra difesa e centrocampo, dove per esempio Klopp farà rifiatare gente come Alexander-Arnold o Robertson, ma anche Fabinho e Thiago Alcantara. In attacco, riposo anche per Diogo Jota, vicecapocannoniere stagionale alle spalle di Salah. Che, invece, dovrebbe scendere sul manto di San Siro dall’inizio, per la prima volta in carriera. A sottovalutare il Liverpool, considerata la qualità delle bocche da fuoco, si rischia di andare fuori strada.

E poi c’è l’eroe del Metropolitano. Una vita da gregario, ma parecchi metri più avanti. È questa la vita di Divock Origi, centravanti belga che dal 2018 veste la maglia dei Reds, senza mai essere andato vicino a diventare un titolare. Un centinaio di presenze in quattro stagioni, con un peso specifico nella storia recente del Liverpool che pochi altri possono vantare. Nel weekend, ha portato a casa tre punti, regalando a Klopp i tre punti contro i Wolves. La storia, però, l’ha fatta nel 2019: da subentrato - e guai a fare il contrario - ha segnato il 2-0 nella finale di Champions. Il secondo belga di sempre a riuscirvi, la leggenda del Wanda Metropolitano di Madrid per i tifosi del Liverpool. Non è stata la rete della vittoria, ma quella che ha chiuso il discorso. Eroe anche per Klopp, che ne ha sempre speso parole al miele, pur facendolo giocare col contagocce. Stasera lo manda in campo dall’inizio, nella sua prima volta a San Siro.