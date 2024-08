Milan, oggi giornata chiave per Emerson Royal: l'obiettivo è averlo contro il Torino

Il Milan vuole stringere i tempo per Emerson Royal, chiudendo l'operazione entro l'inizio della prossima settimana per averlo a disposizione per il debutto in campionato contro il Torino. Secondo quello che riporta La Gazzetta dello Sport, oggi è in programma un nuovo contatto con dirigenti del Tottenham: può essere quello decisivo.

Nei giorni scorsi è stata ritoccata l'offerta iniziale presentata agli Spurs, che a loro volta sono scesi rispetto alla richiesta di 25 milioni per lasciarlo partire. Il Milan, dal canto suo, non vuole superare il limite dei quindici milioni di parte fissa (più un paio di milioni di bonus) e ora attende una risposta definitiva da parte dei londinesi.

Per quanto riguarda la posizione del diretto interessato, da tempo si è promesso al Milan. Sabato è in programma l'amichevole tra Tottenham e Bayern Monaco: la sua speranza è di non essere convocato, in quanto sarebbe un indizio chiaro del suo imminente approdo in rossonero. La dirigenza inglese sa di questa posizione, ma è tradizionalmente ostica nelle trattative. Il Milan questo lo sa e non vuole cedere, ben sapendo che sulla destra - pur dovendo fare i conti con l'infortunio di Florenzi - ha comunque Calabria e Kalulu più Saelemaekers che all'occorrenza può fare il terzino. Strategia attendista dunque, con la consapevolezza di non essere scoperti nel ruolo di Emerson Royal.