Milan, ora spazio al centrocampista: gli obiettivi sensibili restano Sanches e Chukwuemeka

Il Milan, dopo aver concluso la trattativa per De Ketelaere, atteso a Milano nelle prossime ore, è pronto a buttarsi sul mercato per rinforzare gli altri ruoli ancora scoperti. Uno di questi è il centrocampista. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, gli obiettivi per questa zona del campo rimangono Renato Sanches del Lille ma che piace anche al Psg e Carney Chukwuemeka, giovane 2003 dell'Aston Villa.