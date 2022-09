Milan, Origi è tornato a Milanello. Calabria in gruppo, per Tonali ancora personalizzato

Ultime dall'infermeria rossonera a pochi giorni dal rientro in campo della Serie A: Divock Origi è tornato a Milanello dopo il periodo di riabilitazione in Belgio. Per ora prosegue con un personalizzato. In gruppo Calabria, mentre per Rebic allenamento individuale tra campo e palestra, Tonali personalizzato. Hernandez e Maignan proseguono col programma di recupero.