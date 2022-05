Milan, Origi sempre più vicino: niente rinnovo unilaterale col Liverpool, sarà addio

Stando a quanto riportato da The Athletic l'attaccante del Liverpool Divock Origi lascerà certamente i Reds a fine stagione: ad attenderlo c'è infatti un contratto con il Milan, che lo tessererà a parametro zero. Il belga non ha raggiunto il numero di presenze minime che avrebbero attivato una clausola per un rinnovo annuale automatico, ulteriore conferma dell'addio in direzione Serie A.