Milan, ottimismo per Brahim Diaz: può restare in prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da Tuttosport in casa Milan c'è fiducia sulla possibilità di riavere Brahim Diaz in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Il giovane trequartista spagnolo ha giocato questa stagione nel Milan in prestito secco dal club madrileno ma nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti tra le parti per cercare di trovare una soluzione che accontenti tutti.