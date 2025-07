Nessun allarme, Maignan out da Arsenal-Milan per precauzione: rientro previsto col Liverpool

Nessun allarme in casa Milan per Mike Maignan, assente ieri nell’amichevole di lusso contro l’Arsenal. Il portiere francese, pur avendo partecipato regolarmente alla rifinitura del giorno precedente non è stato nemmeno inserito in panchina. Una scelta precauzionale - scrive La Gazzetta dello Sport - legata a una condizione fisica non ancora ottimale. Maignan continua comunque a lavorare con intensità agli ordini del nuovo preparatore Marco Filippi, in vista del rientro previsto per sabato, quando i rossoneri affronteranno il Liverpool a Hong Kong.

In sua assenza, la fascia da capitano è passata temporaneamente sul braccio di Rafa Leao, in un simbolico passaggio tra amici che ha dato risalto anche alle prove dei portieri schierati ieri: buone indicazioni da Pietro Terracciano, all’esordio con la nuova maglia e ottime parate da parte del giovane Lorenzo Torriani, tra i migliori contro i Gunners. Maignan resta comunque una certezza assoluta tra i pali, tanto da spingere Massimiliano Allegri a chiedere espressamente la sua conferma. Dopo la chiusura del mercato, il Milan riaprirà la trattativa per il rinnovo del contratto.

Buone notizie anche per quanto riguarda Youssouf Fofana, rientrato a pieno regime dopo un fastidio al ginocchio. Il centrocampista è già tornato ad allenarsi con intensità e sarà disponibile per la sfida contro i Reds, così come Jimenez, in recupero da un lieve infortunio muscolare. Intanto la squadra si prepara alla partenza per Hong Kong, dove sabato sono previste temperature ancora più torride di quelle di Singapore. Si aggregherà anche Pervis Estupinan.