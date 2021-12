Milan, per la difesa occhi sugli esuberi del Chelsea: resta viva la pista Malang Sarr

Il Milan lavora per un rinforzo in difesa a gennaio, considerato l'infortunio di Kjaer e la necessità di sistemare il reparto anche in ottica futura. Se il primo nome a livello di gradimento pare essere Sven Botman del Lille, affare molto complicato, la dirigenza rossonera guarda anche in casa del Chelsea. Tra gli esuberi dei Blues, scrive Tuttosport, un nome spendibile è quello di Malanga Sarr. Il classe '99 è in uscita dal club inglese, con cui in questa stagione ha disputato appena quattro partite. Sempre in casa Chelsea restano spendibili le ipotesi Christensen e Rudiger, così come rimane viva la pista che porta a Milenkovic nonostante le richieste della Fiorentina.