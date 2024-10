Milan, per la mediana non solo Cardoso del Betis: si torna a parlare di Chukwuemeka

L'infortunio di Ismael Bennacer ha aperto una falla, quanto meno numerica, nel centrocampo del Milan. La stessa cosa vale per la difesa dopo il ko di Alessandro Florenzi nelle primissime battute della stagione.

Per questo motivo le priorità del club rossonero per il mercato di gennaio sono e saranno rivolte a risolvere queste problematicità. Con Johnny Cardoso del Betis Siviglia e Kieran Trippier del Newcastle come nomi per i reparti in questione.

Attenzione, però, anche ai ritorni di fiamma. Perché, come evidenzia il Corriere dello Sport, in mediana gli innesti potrebbero essere anche due e così si è tornati a valutare il profilo di Carney Chukwuemeka, centrocampista anglo-nigeriano classe 2003 del Chelsea, già cercato nel corso dell'ultima campagna acquisti.

Dal suo arrivo a Stamford Bridge nell'estate 2022, il ragazzo nato in Austria ha raccolto appena 28 presenze con due gol all'attivo