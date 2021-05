Milan, Pioli: "Abbiamo parlato tutto l'anno della partita della svolta. È domani"

Ultima partita di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che dovrà battere l’Atalanta per centrare la Champions League dopo una stagione quasi sempre vissuta ai primi posti. Non sarebbe giusto che in Europa ci andassero i rossoneri? Risponde il tecnico: “La classifica finale darà i verdetti finali. Sappiamo che abbiamo parlato tutto l’anno di partite di svolta. Quella vera è domani. Lo sappiamo, abbiamo preparato bene questa partita, la squadra è chiaramente motivata e sarà pronta a dare il massimo per raccogliere risultati importanti”.

Qui la conferenza stampa di Pioli.