Milan, Pioli: "Gran gol di Rebic. Scudetto? Perso, l'Inter ha vinto troppe partite..."

Stefano Pioli, tecnico del Milan, analizza il successo odierno contro il Genoa a San Siro ai microfoni di Dazn: "Abbiamo sprecato troppo, tanto, però la vittoria di oggi è molto importante. Rebic ci dà tanto, a me piace molto anche se non è un classifico giocatore da 4-2-3-1, ma più una seconda punta. Il gol che ha fatto è davvero dal coefficiente di difficoltà molto elevato. Scudetto? L'Inter ha vinto troppe partite e ci ha preso troppi punti, sono già 3-4 partite che non lottiamo più per lo Scudetto".

