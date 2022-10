Milan, Pioli: "In Champions è ancora tutto nelle nostre mani, l'obiettivo resta alla portata"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo la sconfitta contro il Chelsea è intervenuto al microfono di Mediaset: "Ho avuto la sensazione che potevamo fare una buona partita e mettere in difficoltà il Chelsea. Poi il rigore e l'espulsione hanno complicato una partita già complicata. Potevamo subire altri gol, ma abbiamo avuto anche un paio di situazioni per riaprirla, ma ci vuole anche un po' di fortuna.

Vuole rivedere l'episodio del calcio di rigore?

"No, è troppo evidente, troppo facile da giudicare. Quello che pensavo l'ho all'arbitro a fine partita. Non parlo neanche un inglese così fluido, ma credo che l'abbia capito".

Un altro risultato negativo in Champions League.

"Un altro risultato negativo che non cambia lo sviluppo del girone, abbiamo ancora il destino tra le nostre mani. Dobbiamo vincere le ultime due partite, abbiamo le qualità per farlo. Ora pensiamo al campionato, cerchiamo di recuperare energie. Abbiamo giocato più di un'ora in dieci uomini, è stato ancora più faticoso".

Ci credete ancora in questa Champions?

"Assolutamente sì, ci dobbiamo credere. Possiamo andare a Zagabria a giocare il nostro calcio, poi se siamo bravi a vincere quella avremo tutto nelle nostre mani all'ultima giornata col Salisburgo".

Un pensiero sul pubblico di San Siro.

"E' un dispiacere non aver regalato loro una prestazione diversi, fargli vedere quanto volevamo giocare una gara di alto livello. L'episodio l'abbiamo pagato caro, ci dispiace. Non possiamo che ringraziarli. Se oggi siamo riusciti a tenere la partita con grande mentalità per non subire una goleada il merito è anche dei nostri tifosi".