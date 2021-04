Milan, Pioli: "Mandzukic può darci soddisfazioni. Romagnoli? Ben presto lo vedremo al meglio"

Nel corso della conferenza stampa andata in scena quest'oggi a Milanello Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato del ritorno fra i disponibili di Mario Mandzukic e sul possibile impiego di Alessio Romagnoli domani contro il Sassuolo: "Mario quando è entrato ha fatto bene, non ha ancora un minutaggio completo ma credo molto in lui, può darci delle soddisfazioni. Romagnoli? Ha fatto tanto nel nostro percorso, ha vissuto un momento di calo fisiologico, ora sta meglio e sta lavorando per tornare al 100%, ben presto lo vedremo al meglio".