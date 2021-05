Milan, Pioli: "Milanello isola felice. Stiamo costruendo qualcosa che ci darà un grande futuro"

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ai microfoni di Sky commenta il netto successo 0-7 sul campo del Torino. Sull’euforia della squadra: “Finché non tagli il traguardo non puoi mollare niente. Abbiamo fatto così tanto che dobbiamo tenere duro per una settima. La squadra lo merita e lo merita il club, nella situazione in cui abbiamo vissuto il club è stato fantastico, dalla proprietà all’area tecnica. Milanello è un’isola felice. Stiamo costruendo qualcosa che ci può dare frutti immediati e che ci darà tante cose per il futuro”.